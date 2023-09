Nur wenige Sirenen erklingen im Landkreis Greiz

Eine Sirene in einem Dorf.

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Alexander Sieler, Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt, zum Warntag am Donnerstag.

Am heutigen Donnerstag, dem 14. September, soll wieder ein bundesweiter Alarm für den Katastrophenschutz getestet werden. Auch im Landkreis Greiz sollen um 11 Uhr Sirenen heulen und Handys läuten, um die Bevölkerung vor einer möglichen Katastrophe zu warnen. Das System soll so ausprobiert werden.

Im Landkreis wird es nach den Worten von Alexander Sieler, dem Chef des Brand- und Katastrophenschutzes im Greizer Landratsamt, dennoch eher ruhig bleiben. Der Grund ist simpel: „Von den 193 Sirenen im Landkreis sind etwa sechzig erneuert, könnten also den Katastrophenschutz-Warnton abgeben und Bevölkerungswarnungen absetzen. Die anderen Bestandssirenen können nur Feueralarm und Testalarm geben und bleiben deshalb stumm“, so Sieler. Doch auch die neuen Sirenen werden nicht alle den Warnton abgeben, denn es gibt nur eine Firma für ganz Thüringen, die in der Lage ist, die neuen Sirenen zu programmieren. Damit hake es auch bei den neu gebauten Meldeanlagen.

In der Pflicht zur Erneuerung der Sirenen stehen die Städte und Gemeinden – Bund und Land hatten dafür ein Förderprogramm aufgelegt, das längst mehr als ausgeschöpft sei, sagt Sieler.

Er setze ohnehin mehr auf moderne Alarmierungen über die Katastrophen-Warnapps und Cell Broadcast über das „Mowas“, das modulare Warnsystem des Bundes.

„Das sind sicher die Mittel der Zukunft und daran ermisst sich auch der Erfolg des Warntages, weil jeder, der ein Handy besitzt, über dieses gewarnt werden sollte“, befindet Sieler, der zu bedenken gibt, dass die Menschen die unterschiedlichen Sirenensignale für verschiedene Gefahrenlagen auch gar nicht mehr kennen würden.