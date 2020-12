Greiz. Weil Gefahr im Verzug ist, musste in Greiz kurzfristig die Obere Silberstraße gesperrt werden.

Obere Silberstraße in Greiz wird halbseitig gesperrt

Wie Bertram Koch, Bauamtsleiter der Stadt Greiz, informiert, musste die Obere Silberstraße in Greiz aus Richtung Pohlitz/Reißberg und in Richtung Stadt kurzfristig am Montag halbseitig gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Grund ist die Stützwand an dieser Stelle, die marode ist. An ihr sollen nun bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, wie Koch sagt. Ziel sei es, noch vor Weihnachten alles erledigt zu haben und die Straße wieder freizugeben. Auch die Anwohner sollen am Montag informiert worden sein.

Wegen der Kurzfristigkeit und der Sperrung wird um Verständnis der Einwohner gebeten. Weil Gefahr im Verzug ist, habe man sofort handeln müssen.