Obergrochlitzer Ortsteilrat in Sachen Gasanschluss unterwegs

Um die Beteiligungsquote für einen Gasanschluss im Greizer Wohngebiet Eichleite in Erfahrung zu bringen, machten sich Mitglieder des Obergrochlitzer Ortsteilrates auf den Weg und kamen dabei mit vielen Grundstückseigentümern ins Gespräch. Dieses Wohngebiet könnte künftig ans Gasnetz der Greizer Energieversorgung angeschlossen werden, wenn sich die Hälfte der Hauseigentümer für diesen Schritt entscheiden würde. Zwei Anwohner hatten diese Variante im Rahmen einer Bürgerversammlung angeregt, da in Zukunft vor allem die Ölheizungen nicht mehr betrieben werden können. Die Mitglieder des Ortsteilrates nahmen von einigen Interessenten die Antwortschreiben der Greizer Energieversorgung zur Weiterleitung in Empfang. Die Reaktion der angesprochenen Bürger war überwiegend positiv, wenn auch das Ziel mit 50 Prozent der Haushalte noch nicht erfüllt werden konnte. Einige Hauseigentümer konnten sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen.