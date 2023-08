Oberpfälzer holen Greizer Titel

Greiz. Lokalmatadoren scheitern bereits in der Vorrunde.

Alexander Fellinger vom TC Rot-Blau Regensburg, Arne-Magnus Knott vom TC Postkeller Weiden und Marco Beetz (derzeit TA Sindelfingen) haben beim 44. Greizer Teamcup am vergangenen Wochenende den Turniersieg erringen können.

Süddeutsche Spieler setzten sich in spannenden Partien klar durch

In den hochklassigen Finalspielen setzten sich die süddeutschen Spieler gegen die Vorjahressieger Alexander Schällig (SV Dresden Mitte), Hannes Siersleben (Leipziger Sport Club) und Tom Schinnerling (SV Dresden Mitte) durch. Während Alexander Fellinger den Titel nach 2019 bereits zum zweiten Mal gewinnen konnte, waren es für Knott und Beetz die ersten Turniersiege in Greiz.

Auf dem Weg ins Finale konnten sich die späteren Turniersieger zunächst ebenso klar gegen Sascha Mäder und Jan Luderer (Weimar/Chemnitz) sowie die Jenaer Tom Schilke, Paul Erhardt und Maximilian Graf durchsetzen, wie die sächsischen Finalisten gegen Teams aus Regensburg und Erfurt/Schmölln.

Ebenfalls das Halbfinale erreichten die Vorjahresfinalisten Paul Henkel (Ruhla), Marco Lorenz und Leon Lammel (beide Erfurt) durch Siege gegen Torsten Nahr mit Patrick Leis (München/Greiz) und Levente Egyhazi und Ben-Ole Holtz (Braunschweig/Jena).

Nachdem sich die an Position 4 gesetzten Erfurter Konrad Stadie und Franz Kunde zunächst deutlich gegen die Lokalmatadoren Ronny Grunert und Ramón Czerwenka durchsetzen konnten, gewannen sie auch das letzte Gruppenspiel gegen Moritz Schaller (Reichenbach) und den Greizer Niklas Jöckel knapp und konnten so als viertes Team ins Halbfinale einziehen.

In diesem konnten sich Alexander Schällig und Hannes Siersleben durch Zweisatzerfolge in den Einzeln zunächst deutlich gegen Stadie/Kunde durchsetzen. Nachdem sich im zweiten Halbfinale zunächst Marco Lorenz gegen Arne-Magnus Knott mit 4:6 und 0:6 geschlagen geben musste, zog auch der Thüringer Spitzenspieler Paul Henkel in einem hochklassigen Match gegen Alexander Fellinger mit 3:6 und 6:7 den Kürzeren.

In den von einem heftigen Unwetter unterbrochenen Finalspielen setzte sich Arne-Magnus Knott mit 3:6, 6:4 und 10:6 gegen Tom Schinnerling durch.

Mit der guten Leistung des Partners im Rücken spielte auch Alexander Fellinger gegen den favorisierten Alexander Schällig groß auf und konnte das Match mit 6:3 und 6:4 für sich entscheiden.

Tolle Crew und Spieler machten Platz nach Unwetter wieder bespielbar

Der Dank des Greizer Tennisclubs gilt allen Teilnehmern, Helfern und Zuschauern, die mit ihrem Einsatz für eine tolle Atmosphäre sorgten. Die durch Starkregen zeitweise unbespielbaren Plätze konnten durch den unermüdlichen Einsatz der Greizer Platzbaucrew unter tatkräftiger Mithilfe der Regensburger Spieler schnell wieder einsatzbereit gemacht werden.