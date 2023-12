Öffnung der Eishalle Greiz war gute Entscheidung

Greiz Die Weihnachtsfeiertage waren ein guter Beleg, dass die Öffnung der Eishalle eine kluge Entscheidung war. Gerade in ländlichen Räumen sind Alleinstellungsmerkmale wichtig.

Ja, es ist richtig: Mit rund 300.000 Euro Zuschuss ist die Eishalle in Greiz ein teures Vergnügen, was man sich als Stadt (oder städtische Gesellschaft) erst einmal leisten können muss. Und ja, man muss endlich in Greiz dafür sorgen, dass es neben den Monaten des Eislaufvergnügens auch Nutzungsmöglichkeiten gibt, die in den übrigen Monaten des Jahres die „Grundkosten“ der Halle minimieren.

Ob es unbedingt zum vierten Ausstellungszentrum der Stadt Greiz werden muss, wie einst zur Gunther-von-Hagens-Schau, sei mal dahin gestellt. Ohne Zweifel wäre eine Dauerausstellung mit den Exponaten des Greizer Ehrenbürgers ein touristischer Knaller, der die Elsterstadt auf eine neue Fremdenverkehrsstufe hieven würde. Doch auch andere Nutzungen, wie eine Inlineskating-Bahn, eine BMX- und Skatehalle wären gute Ideen, die zwar erst einmal Geld kosten, aber das Alleinstellungsmerkmal Eishalle noch manifestieren könnten.

Dazu braucht es freilich Mut und eine Vision, wie man ein solches Objekt einigermaßen rentabel gestalten kann. Hier haben die Kritiker in jedem Fall recht, dass man die Zuschussbedarfe versuchen sollte, weitgehend exakt vorherzusagen. Und dann erst kann man eine ernsthafte Rechnung aufmachen. Wie viele Menschen kommen wegen der Halle nach Greiz, wie viel Geld lassen sie – abseits des Eintritts – in der Stadt.

Hier sind dann eben auch kreative Ideen gefragt, wie man kommunale und privatwirtschaftliche Angebote gut verzahnen kann. Es ist genau jetzt die Zeit, sich Gedanken zu machen und nicht erst wieder, wenn der nächste Streit um die bevorstehende Eislaufsaison am Horizont sichtbar ist.