Oldtimer kommen am Sonntag nach Zeulenroda

Bis zu 100 historische Fahrzeuge werden am Sonntag in Zeulenroda erwartet.

Zeulenroda-Triebes. Am Stadtfest-Sonntag macht eine Oldtimer-Rallye in Zeulenroda Station.

Am Sonntag des Stadtfest-Wochenendes treffen sich auch jede Menge Oldtimer am und um den Oldtimerclub Zeulenroda (OCZ) in der Straße am Puschkinpark. Gemeinsam mit dem MSC „Globus“ Pausa führen sie die diesjährige Oldtimer-Rallye im Rahmen des 13. Laufes der Ostthüringer Oldtimermeisterschaft 2023 durch.

Erwartet werden dazu bis zu 100 Fahrzeuge mit ihren Fahrern und Beifahrern. Dieses Jahr geht es auf eine rund 80 Kilometer lange Fahrtstrecke im Vogtländischen Umland, gespickt mit Wertungsprüfungen zur Feststellung der Geschicklichkeit und Beherrschung des eigenen Fahrzeuges.

Fahrzeuge können begutachtet werden

Die Oldtimer starten zwischen neun und zehn Uhr in Zeulenroda am Clubgebäude des OCZ und kommen in loser Reihenfolge zwischen 12 und 13 Uhr nochmals zurück, bevor sie auf den zweiten Teil der Strecke gehen und bis zum Zieleinlauf gegen 14 bis 15 Uhr wieder am OCZ erwartet werden. Dort findet dann auch die Siegerehrung statt. Die Fahrzeuge können ständig begutachtet werden und auch mit den Fahrern kann man ins Gespräch kommen. Die Mitglieder des OCZ freuen sich auf viele interessierte Zuschauer und bestes Wetter am Sonntag.