Die Greizer Narren mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer (CDU, Bildmitte), beim Umzug in Plauen.

Greiz. Beim Umzug in Plauen zeichnen die Greizer Narren den sächsischen Ministerpräsidenten aus.

Orden aus Greiz für Michael Kretschmer

Die Greizer Faschingsgesellschaft und der Obergrochlitzer Karnevalsverein haben sich beim großen Karnevalsumzug in Plauen am Sonntag, 23. Februar, mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer (CDU, Bildmitte), getroffen, ihm einen Orden überreicht und zum Rosenmontagsumzug in Greiz eingeladen.

Die Greizer Narren waren schon zum wiederholten Mal in Plauen mit dabei und vertraten dort die Park- und Schlossstadt. Der Umzug fand bereits zum 26. Mal statt und zog mit rund 1500 Mitwirkenden und mehr als 40 Schaubildern tausende Schaulustige an.