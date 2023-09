Daniel Beilschmidt wird am Freitag ein Benefizkonzert in Förthen bestreiten.

Organist spielt für guten Zweck in Förthener Kirche

Förthen. Seit 2021 ist Daniel Beilschmidt Altenburger Schlossorganist sowie Intendant der Internationalen Thüringischen Orgelakademie.

Der aus Zeulenroda stammende Organist Daniel Beilschmidt musiziert am kommenden Freitag, dem 22. September, 18 Uhr, in der Förthener Kirche bei einem Benefizkonzert für die Anschaffung eines elektrischen Geläuts.

Nach dem Besuch der Spezialklassen für Musik in Gera studierte der heute 45-Jährige Orgel mit Konzertexamen in Leipzig, Kopenhagen und Weimar. Seit 2021 ist er Altenburger Schlossorganist sowie Intendant der Internationalen Thüringischen Orgelakademie. Der weltweit gefragte Orgelvirtuose spielt zum Benefizkonzert in seiner Heimat Orgelwerke von Bach, Chopin, Cage, Mozart sowie eigene Kompositionen.