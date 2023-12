Orgel in Auma im Landkreis Greiz erklingt erstmals wieder

Erstmals erklang ein Teil der frisch sanierten Trameli-Orgel in der Aumaer Liebfrauenkirche zum Heiligabend. Annerose Barnikow griff erstmals wieder in die Tasten des nun bereits teilweise wiederhergestellten Instrumentes.

Auma In der Liebfrauenkirche in Auma im Landkreis Greiz ist erstmals wieder die Trampeli-Orgel erklungen. An Heiligabend war ein Teil des Instrumentes wieder nutzbar.

Mit Bach, Mozart und Mendessohn-Bartoldy die Orgel wieder zum Klingen gebracht

Über 100 Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern haben am Heiligabend in Auma in der Liebfrauenkirche nicht nur den Gottesdienst in Erinnerung an Jesu Geburt gefeiert. Sie konnten auch das Wieder-Erklingen der teilweise sanierten Trampeli-Orgel freudig zur Kenntnis nehmen. Mit den bekannten Orgel-Komponisten Bach, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy sowie den kirchlichen Weihnachtsklassikern zeigte das wertvolle Instrument, was schon in ihm steckt. Mit feinem Klang erfreute sie die Herzen der Zuhörer. Der Gemeindekirchenrat war in voller Besetzung dabei und freut sich schon darauf, die Orgel spätestens im Jahre 2025 dann wieder in ihrem vollen Klangumfang zu hören.

Für Orgel in Auma im Landkreis Greiz geht die Sanierung noch bis 2025 weiter

„Der Orgelbauer Frank Peiter aus Pockau-Lengefeld im Erzgebirge hat damit sein Versprechen gehalten, dass die Orgel zu Teilen an Heiligabend wieder erklingen kann und es war somit ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle, die an diesem besonderen Abend dabei waren“, sagte eine begeisterte Pfarrerin der Aumaer Kirchgemeinde, Lisa Krille..