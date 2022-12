Orgel in Greiz kann endlich geweiht werden

Greiz. Zu einem besonderen Konzert in Greiz wird am kommenden vierten Advent, 18. Dezember, eingeladen.

Viele Jahre hatten die Mitglieder der Kirchgemeinde Greiz für die Sanierung der Kreutzbach-Jehmlich-Orgel in der Stadtkirche gesammelt, zuletzt musste das Gotteshaus für die Arbeiten sogar weitestgehend zu bleiben, nun ist endlich alles fertig.

Mit einem besonderen Gottesdienst, der zugleich mit einem Konzert verbunden ist, will man die Orgel weihen, das sanierte Instrument den Greizern vorstellen und sich zugleich bei allen Menschen bedanken, die ihren Teil dazu beitrugen, dass sie nun in neuem Glanz erstrahlen kann.

Am vierten Advent, also dem Sonntag, 18. Dezember, wird dazu ab 10.30 Uhr in die St. Marienkirche eingeladen.

Unter dem Titel „Die Königin ist zurück“ soll dann als erstes Stück die Bachkantate „Lobe den Herrn“ erklingen, Matthias Eisenberg soll die Orgel spielen. Musikalische Unterstützung kommt bei dem von Kantor Ralf Stiller geleiteten Konzert nicht nur von der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, sondern auch vom Kantatenchor Greiz und den beiden Solisten Clara-Sophie Rohleder (Sopran) und Kammersänger Roland Hartmann (Bass). Die Predigt will Pfarrer Tobias Steinke halten.