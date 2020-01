Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orion dominiert den Sternenhimmel

Auch im neuen Jahr lohnt sich wieder ein Blick in den Greizer Sternenhimmel.

Und es begann gleich mit einer Mondfinsternis am 10. Januar, aber nur eine im Halbschatten der Erde. Das bedeutet der Mond verfinsterte sich nur unmerklich. Das wird 2020 noch dreimal der Fall sein, allerdings werden diese Halbschattenfinsternisse nicht von Deutschland aus zu sehen sein. Schade eigentlich, denn bei genauerer Untersuchung dieses Ereignis ist es beeindruckend, was selbst bei so einer kleinen Verfinsterung passiert. 2017 hatte die Astronomische Gesellschaft Greiz darüber ein Projekt innerhalb von Jugend forscht, mit dem Marleen Otto sehr erfolgreich war.

Bei den Planeten gibt es am 27. Januar etwas besonderes zu sehen. Der Planet Neptun, über 4,5 Milliarden Kilometer entfernt und sonst nur mit einem Fernglas zu sehen, steht dann nur einen Viertelvollmond von der Venus entfernt, einem hellem Punkt am westlichen Abendhimmel. Man erkennt Neptun an seiner blau-grünen Farbe und wer ihn sieht, kann stolz behaupten, viele Milliarden Kilometer weit und vier Stunden in die Vergangenheit geschaut zu haben, denn so lange braucht das Licht bis zu Erde.

Die Sonne geht zwischen dem 1. und dem 31. mit einem Unterschied von fast 25 Minuten eher auf. Den Sternenhimmel dominieren die Wintersternbilder, allen voran das Sternbild Orion. Es besteht aus acht Hauptsternen, von denen der rote Riesenstern Beteigeuze oder Betelgeuse hauptsächlich ins Auge fällt. Er ist rund 640 Lichtjahre entfernt und war bisher der neunthellste Stern am Himmel. Seit Oktober ist das anders, er verliert Helligkeit und ist inzwischen nur noch auf Platz 26. Fast 1000 Mal größer als die Sonne, verbrennt er seine Elemente viel schneller und so gibt es schon seit vielen Jahrzehnten die Vermutung, dass er am Ende seines Lebens sein könnte. Es könnte morgen oder in 100.000 Jahren passieren, dass er als Supernova explodiert. Dann würde er so hell strahlen, dass er selbst am Tag zu sehen ist, ein paar Jahre später aber schon nicht mehr sichtbar für das bloße Auge wäre.

Wenn man sich vorstellt, dass die Sonne in einer Sekunde Energie erzeugt wie 8000 Atomkraftwerke in einer Millionen Jahre, sind das unvorstellbare Zahlen. Betelgeuse würde als Supernova in nur fünf Tagen die gleiche Energie abgeben, welche die Sonne seit fünf Milliarden Jahren erzeugt. Das Jahr geht gut los.