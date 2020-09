Die Straßenbauarbeiten am Steinberg in Teichwolframsdorf.

Teichwolframsdorf. Der Zweckverband baut in der Gemeinde Leitungen. Derzeit ist die Straße noch voll gesperrt.

Ortsdurchfahrt in Teichwolframsdorf ab dieser Woche offen

Die Straße Am Steinberg in Teichwolframsdorf soll noch in dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darüber informiert die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit).