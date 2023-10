Oscar-Drama und Familienfilm in der Kreuzkirche Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. Der Verein Viva Kulturforum Kreuzkirche lädt am Donnerstag und Sonntag zu zwei Kino-Veranstaltungen ein.

Am Donnerstag, 19. Oktober, flimmert ab 20 Uhr „Joker“ über die Leinwand. Für den an einer seltenen Lachstörung leidenden Comedian Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, geht es im Gotham City der 80er Jahre in allen Bereichen des Lebens bergab. Der erhoffte Erfolg in seinem Job bleibt aus; er verliert seine Stelle als Clown und wird von einer, den Bach hinuntergehenden Gesellschaft nicht beachtet und misshandelt. Über dunkle, psychische Abgründe führt ihn sein Weg immer weiter hin zum Wahnsinn und dem Dasein als irrer Clown und Symbol der Anarchie. Phoenix erhielt für seine schauspielerische Leistung 2020 den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Tollpatschiger Bär erlebt neue Abenteuer

Am Sonntag wartet dann ab 10 Uhr zum Familienfilm „Paddington 2“ auf die großen und kleinen Kinobesucher. Der liebenswerte Bär Paddington mit Schlapphut und Dufflecoat ist stets höflich, zuvorkommend und immer fröhlich – außerdem lieben alle seine Marmeladenbrote, ohne die er nie das Haus verlässt.

Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden des Mr. Gruber, das allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten – das Chaos ist vorprogrammiert.

Kino am Donnerstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, Kreuzkirche. Einlass 30 Minuten vor Beginn, Getränke und Snacks werden angeboten. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre 4 Euro.