Ostalgiefahrt und Traktorenziehen zum Dorffest in Nitschareuth

Nitschareuth. Diese Aktivitäten werden zum Dorffest in Nitschareuth am Wochenende geboten.

Mit der Ostalgie-Fahrt am Samstag, 5. August, beginnt das Dorffest in Nitschareuth. Mopeds und Motorräder aus der DDR-Zeit werden an den Start gehen. Wenn sie gegen 14.30 Uhr am Festplatz eintreffen, beginnt der Festbetrieb auf dem Platz vor dem Schützenhaus. Der Kindergarten „Sonnenkäfer“ hat für die Fahrer der Ostalgie-Rundfahrt Wimpel mit Startnummern angefertigt.

Fürs Büchsenwerfen zum Dorffest in Nitschareuth stellt Amira die Dosen wieder auf. Foto: Conni Winkler

Fahrten mit dem Feuerwehrauto

Die Besucher des Dorffestes erwarten eine Torwand, ein Schießstand und eine Möglichkeit zum Galgenkegeln. Kinder können sich beim Leitergolf, beim Ringe- und Büchsenwerfen ausprobieren. Zum Austoben stehen Hüpfburg und Kinderkarussell bereit. Zudem werden Fahrten mit dem Feuerwehrauto für Kinder möglich sein. Wer dann immer noch nicht müde ist, kann zur Kinderdisko ab 19 Uhr das Tanzbein schwingen. Für alle Altersklassen spielt Leos Disko zum Tanz auf bis zum Zapfenstreich, teilen Feuerwehr- und Schützenverein mit.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit den Startschuss für das traditionelle 25. Traktorziehen. Neben den Feuerwehren der Nachbarorte werden hierzu auch befreundete Teams erwartet. Auch Frauenmannschaften seien möglich, heißt es aus den Vereinen. Alle Mannschaften, die teilnehmen möchten, können sich zuvor bei Feuerwehr- und Schützenverein Nitschareuth anmelden. Eine Kindermannschaft wird sich ebenfalls im Traktorziehen versuchen. Nach dem Traktorziehen leitet ein zünftiger Frühshoppen den Festbetrieb wie am Vortag ein.

Der Eintritt ist an beiden Tagen laut Ankündigung frei.