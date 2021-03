Die Osterkrone auf dem Röhrenbrunnen am Kirchplatz in Greiz.

Osterkrone schmückt wieder den Röhrenbrunnen in Greiz

Greiz Mit zahlreichen bunten Ostereiern wird diese kleine Tradition aufrecht gehalten.

Greiz. Auch wenn dieses Ostern aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Auflagen viele gewohnten Traditionen wegbrechen, ein paar kleinere können zumindest aufrecht gehalten werden.

So ist seit Kurzem nicht nur der Greizer Markt mit eine großen Krone mit zahlreichen bunten Ostereiern geschmückt, auch der Röhrenbrunnen auf dem Kirchplatz hat seine Osterkrone wieder erhalten. Schon seit vielen Jahren wird er regelmäßig zu Ostern geschmückt und kündet farbenprächtig von den Feiertagen. Mitarbeiter des Greizer Bauhofes brachten die Osterkrone in diesen Tagen an.