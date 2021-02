OTZ feiert mit Ihnen Fasching

Für alle Faschingsfans ist es die traurigste Saison überhaupt: keine Feiern, keine Rosenmontagsumzüge und die bei der auch schon abgespeckten Rathauseroberung geschnappten Schlüssel können am Aschermittwoch höchstens im kleinsten Kreis zurückgegeben werden.

Doch die Narren sollen den Kopf nicht allzu sehr hängen lassen, finden wir. Deshalb will die OTZ trotz Corona mit Ihnen gemeinsam Fasching feiern – nur eben etwas anders. Wir möchten Ihre Lieblingsbilder von Karnevalspartys der vergangenen Jahre veröffentlichen. Gern nehmen wir auch Fotos die zeigen, dass Sie sich auch in diesem Jahr die Lust am Fasching nicht nehmen lassen. Vielleicht werfen Sie sich ja trotzdem in Schale und lassen in Ihrem Wohnzimmer Konfetti regnen.

Falls ja, hätten wir gern Bilder davon, die wir ebenfalls veröffentlichen würden.

Bitte schicken Sie die Fotos an greiz@otz.de oder zeulenroda@otz.de. Wir freuen uns darauf, etwas närrische gute Laune verbreiten zu können.