OTZ-Chefredakteur Nils Kawig (vorne links) übergibt die Urkunde an Geschäftsführer Michael Täubert, der sich mit den Mitarbeitern Nadine Täubert (vorne rechts), David Trommer und Maria Sander über die Auszeichnung freut.

OTZ-Leserpreis geht an Täubert-Design in Greiz

Greiz/Mohlsdorf. OTZ-Chefredakteur Nils Kawig gratuliert und übergibt die Auszeichnungsurkunde

Täubert-Design aus Greiz ist der Quartalssieger bei der OTZ-Serie Unternehmen in Ostthüringen. Die Firma gewann den Leserpreis, das heißt, dass die meisten Leser für sie abstimmten. Der Preis der Jury ging an die Zollsoft GmbH aus Jena.

Täubert-Design habe die Abstimmung mit großem Abstand für sich entscheiden können, gratulierte OTZ-Chefredakteur Nils Kawig Geschäftsführer Michael Täubert und seinem Team bei einer Stippvisite, bei dem er sich auch den Hauptsitz in Greiz anschaute. Das Greizer Unternehmen ist damit auch für den Jahrespreis qualifiziert, der zuletzt ebenfalls in die Region ging – für 2021 hatte ihn die Pâtisserie Bergmann aus Stelzendorf gewonnen.

„Wir freuen uns natürlich sehr über den Preis“, sagte Geschäftsführer Täubert, als er die Auszeichnungsurkunde entgegennahm. „Wir sind stolz und dankbar, dass so viele Menschen für uns abgestimmt haben.“ Es zeige, dass man in der Region präsent sei, was ihn wiederum sehr glücklich stimme.

Vor allem das Unternehmertum Michael Täuberts überzeugte die Leser. Von der Garage in Reudnitz, über den Sitz in Mohlsdorf bis hin zum großen Hauptsitz in der ehemaligen Berufsschule mit mehr als 20 Mitarbeitern wächst das Unternehmen seit Jahren stetig. Auch im sozialen Bereich engagiert sich die Firma vielseitig.