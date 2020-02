Unbekannte haben in Weida zwei Pakete vor einem Laden gestohlen. (Symbolbild)

Weida. Zwei Päckchen haben Unbekannte in Weida gestohlen.

Paketdiebe schlagen in Weida zu

Unbekannte haben zwischen dem 18. Februar und dem 20. Februar zwei Pakete gestohlen, die vor einem Laden in Weida abgelegt waren.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lagen die zwei Pakete in der Rudolf-Alander-Str. vor einem Geschäft. In den Paketen waren eine Bronzetafel und verschiedene Bronzeschriftzeichen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib der Pakete unter Telefon 03661/ 6210 entgegen.