Papier für mindestens ein Schuljahr gespendet

Der Geschäftsführer der Koehler Paper Group Udo Hollbach (von links) übergibt über 50 Kilogramm buntes Papier an den Schulleiter der Carolinenschule Peter Peikert auf dem Werksgelände in Greiz.

Greiz. Papierfabrik in Greiz übergibt mehr als 50 Kilogramm Malkarton und Papier an die Carolinenschule

Buntes Papier für ein ganzes Schuljahr bekam am Donnerstag die Carolinenschule in Greiz geschenkt, die Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet. Edler Spender war die Koehler Paper Group, die in Greiz eine Papierfabrik betreibt. Übergeben wurden die Papierpakete vom Geschäftsführer der Greizer Dependance, Udo Hollbach, an den Schulleiter Peter Peikert.