Pegelstand der Weißen Elster leicht erhöht

Greiz/Langenwetzendorf. Wegen andauernder Regenfälle und einer großen Menge Schmelzwassers musste am Freitag die Landesstraße 1085 in Langenwetzendorf auf der Höhe des Schwimmbades voll gesperrt werden. „Ein Straßendurchlass, an dem mehrere kleinere Abflüsse zusammenkommen, war am Freitag aufgrund der Witterungslage zeitweise überlastet“, sagt der Bürgermeister von Langenwetzendorf Kai Dittmann (CDU).

Man befürchtete Gefahr für die Autofahrer und so sei die Straße vorsorglich gesperrt worden. „Bereits am Sonntagvormittag gab es Entwarnung und die Straße wurde wieder für den Autoverkehr freigegeben“, sagt der Bürgermeister. Auch die Weiße Elster in Greiz verzeichnete laut Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen von Donnerstagmittag bis Freitagmittag einen Anstieg des Pegels um 50 Zentimeter auf einen Höchststand von 2,80 Meter. Damit lag dieser knapp unter der Meldepflicht für Hochwassergefahr ab drei Meter Pegelstand. Seitdem sank der Wasserstand kontinuierlich und lag am Montagnachmittag bei 2,46 Metern. Derzeit ist der Pegel im Vergleich zum mehrjährigen mittleren Wasserstand von 1,81 Metern leicht erhöht.