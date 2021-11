Per Tieflader gelangt Weihnachtsbaum zum Greizer Schlosspark

Greiz. Eine logistische Meisterleistung war am Sonnabend, 20. November, in der Innenstadt nötig.

Das war mal wieder eine logistische Meisterleistung: Am Samstagmittag rollte der diesjährige Weihnachtsbaum für den Greizer Schlosspark durch die Gassen der Innenstadt. Am Unteren Schloss entlang wurde die rund 13 Meter hohe Fichte – anderthalb Tonnen schwer – mittels eines Mobilkrans an ihren Standort gebracht. Der Baum stammt aus einem Grundstück der Wohnungsgenossenschaft am Papiermühlenweg in Greiz.