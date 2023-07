Personengruppe randaliert in Greiz und greift Zeugen an

Greiz. Eine Personengruppe hat in Greiz randaliert. Als Zeugen sie auf ihr Verhalten ansprachen, griffen die Täter sie an.

Zeugen haben in Greiz die Polizei alarmiert, weil eine Personengruppe randaliert hat. Wie die Polizei mitteilte, haben sie Verkehrsschilder über das Geländer einer Brücke in der Brüderstraße in den Fluss geworfen. Als die Zeugen die Täter auf ihr Verhalten ansprachen, eskalierte die Situation und zwei Zeugen wurden angegriffen, verletzt und beleidigt.

Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei fand sie in der Turmstraße. Gegen den 24-jährigen und 31-jährigen Angreifer wird ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 03661/6210).

