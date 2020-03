Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Petition zum Azubi-Ticket in Greiz wird angehört

Am Donnerstag, dem 5. März, wurden in Erfurt die Unterschriften zur Petition „Einführung des Azubi-Tickets In allen Thüringer Landkreisen – auch in Greiz“ an den Petitionsausschuss des Landtages Thüringen übergeben. Das teilte nun die Landtagsabgeordnete Ute Lukasch, Linke, mit, die vor Kurzem ihr Bürgerbüro in Greiz eröffnete.

Stolz könne die Petentin Alicia Kellner auf sich und ihre Mitstreiter sein, heißt es in der Mitteilung.

2420 Unterschriften per Hand und digital gesammelt

Gemeinsam mit der Partei Die Linke in Greiz und vielen weiteren Unterstützern wären 1920 Unterschriften per Hand und 500 digitale, also insgesamt 2420 Unterschriften, gesammelt worden.

Damit sich der Petitionsausschuss im Thüringer Landtag mit einer öffentlichen Petition beschäftigt, setze 1500 Unterschriften voraus.

Termin zur öffentlichen Anhörung wird festgelegt

Der Petitionsausschuss werde nun in seiner nächsten Sitzung einen Termin zur öffentlichen Anhörung festlegen.

Da wird die Petentin angehört, Begründungen und Gegenargumente gesammelt. Danach muss die Landesregierung dazu Stellung nehmen.

„Ich freue mich über das Engagement der Menschen, insbesondere der jungen Menschen hier vor Ort, und werde auch in Zukunft solche oder ähnliche Anliegen, welche zu mehr Bürgerbeteiligung und mehr Demokratiebeitragen, jederzeit tatkräftig unterstützen“, wird Lukasch zitiert.