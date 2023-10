Im Bauernmuseum Nitschareuth wurde am Samstag zur Pflanzentauschbörse ausgiebig zum Thema Pflanzenpflege gefachsimpelt. Diesmal wurden auch vermehrt Zimmerpflanzen zum Tausch angeboten.

Pflanzen- und Gartenfreunde fachsimpeln in beschaulichem Dorf im Landkreis Greiz

Nitschareuth. Herbstzeit ist Gartenzeit und so wundert es nicht, dass Pflanzentauschbörsen hoch im Kurs stehen. Dabei kann man viel über Pflanzenpflege lernen.

Im Bauernmuseum haben sich am letzten Oktobersamstag Gartenfans zur Pflanzentauschbörse getroffen und dabei auch über verschiedene Themen rund um Garten und Pflanzenpflege ausgetauscht. So hatte Manfred Morgner aus Bernsgrün (r.) einen Rebstock mitgebracht – ein früher Weißwein mit Ursprung aus Polen, was zu spannenden Gesprächen rund um die Mehltauresistenz von Weinreben führte.

Im Café des Bauernmuseums Nitschareuth wird seit 13 Jahren Selbstgebackenes aufgetischt

Viele Besucher nutzten den Abstecher zur Tauschbörse für einen Blick ins Bauernmuseum und das Museumscafé, das Peter und Cathi Richter seit 13 Jahren betreiben. Alle Kuchen und Torten werden von der Chefin selbst gebacken, um immer Mittwoch und Sonntag neben einem Museumsbesuch auch eine leckere Verpflegung anzubieten.