Philharmonie-Musiker überraschen mit Wandelkonzert im Park

Greiz. Eine riesige Überraschung hielt die Vogtland Philharmonie für die Spaziergänger im Greizer Park mit einem Wandelkonzert parat. Ohne vorherige Ankündigung musizierten drei Kammermusikensembles unter Beachtung der Corona-Auflagen an drei Stationen. Am Sommerpalais stellte sich das Freund-Quartett (im Foto) von links mit Stephan Freund (Violine), Susanne Schwind (Violine), Sigrid Störr (Violincello) und René Pinnow (Viola) vor. An anderen Stellen waren das Blechbläser- und das Bratschenquartett zu hören.