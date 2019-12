Philippinische Spezialitäten zu deutschen Weihnachtsliedern

Mehr als 80 Teilnehmer zählte die diesjährige deutsch-philippinische Weihnacht, die traditionell mit den Nationalhymnen der Länder im Daßlitzer Dorfgemeinschaftshaus eröffnet wurde.

Lyn Carmen und ihr Ehemann Martin Hahn waren aus dem Hessischen angereist und freuten sich darauf, die anderen befreundeten Paare samt ihren Kindern aus Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Bayern und der Schweiz wieder zu sehen. „Wir freuen uns immer wieder auf die Begegnungen bei gemeinsam gefeierten Geburtstagen oder anderen Festen. Dadurch haben sich viele Freundschaften ergeben“, sagte Martin Hahn, der seine philippinische Frau vor vielen Jahren in Kassel kennen gelernt hat.

Natürlich war das Treffen vor allem auch ein Fest für die Kinder. Mit Spannung wurde von den vielen Mädchen und Jungen der Weihnachtsmann erwartet, der einen Sack voller Geschenke mitgebracht hatte. Einige Kinder trugen ein deutsches Weihnachtsgedicht vor oder sangen zur Freude des bärtigen Holger Wittig ein Lied, was mit Beifall gewürdigt wurde. Auch dieses Mal bereiteten die Teilnehmer selbst zubereitete traditionelle philippinische Kost vor.

Bereits am Nachmittag hatten die Erwachsenen großen Spaß beim Wichteln und Beschenken. Bis in den späten Abend wurde gesungen und getanzt, ein Chor gab sogar einige deutsche Weihnachtslieder mit Gitarrenbegleitung zum Besten. Spaß gab es beim Karaokesingen einiger Teilnehmerinnen. Regelrecht gefeiert wurden vier Models, die ihre aus Papier fantasievoll gestalteten Kleider in einer Modenschau vorstellten.

Michael Schneider war mit seiner Frau Connie und den drei Kindern aus der Schweiz angereist. „Der weite Weg hat sich auf alle Fälle gelohnt. Es war eine sehr schöne Feier. Weihnachten verbringen wir in meiner Heimatstadt“, sagt der aus Erfurt stammende Mann. „Mir hat vor allem die Model-Show gefallen und natürlich das Geschenk vom Weihnachtsmann“, verrät das in Deutschland groß gewordene Mädchen Juni Lin aus Stollberg, die sich schon auf das nächste Fest freut.

Die Organisatoren des internationalen Treffens, Leizel und Olaf Ebert, danken der Gemeinde für die Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses.