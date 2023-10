Plackerei, Soldaten und eine schöne Heide im Pöllwitzer Wald

Pöllwitz. Schützenswert: Die Besenheide auf der DBU-Naturerbefläche Pöllwitzer Wald.

Das Heidekraut zieht nicht nur eine Vielzahl von Insekten an, die die sogenannte „Calluna vulgaris“ als verlässliche Futterquelle und Brutstätte schätzen, sondern auch Besucherinnen und Besucher der Besenheide. „Wer dieses Pflanzenmeer sehen möchte, kann gerne über die freigegebenen Wege einen Teil unserer insgesamt über zehn Hektar großen Heideflächen besuchen“, informiert Susanne Belting, Fachliche Leiterin im DBU Naturerbe, einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Am besten erreichen Besucher das Areal im Nordosten der insgesamt 1900 Hektar großen DBU-Fläche auf dem ehemaligen großen Schießplatz und dem Taktikgelände über die nördliche Zufahrt vom Wanderparkplatz Neuärgerniß aus.

Heideflächen sind Zeugnis bäuerlicher Kultur

Heideflächen sind keine natürlich entstandenen Landschaften, sondern Zeugen alter, bäuerlicher Kultur. Lange Zeit war Ackerbau einseitig – meist wurde etwa nur eine Getreideart angebaut. Bis Justus von Liebig um 1840 den Grundstein für Kunstdünger legte, trugen landwirtschaftliche Betriebe oft die oberste Bodenschicht auf ihren Äckern ab. Diese Plaggen nutzten sie als Einstreu für ihre Ställe. Zusammen mit dem Mist der Tiere wurden sie später als Dünger wieder auf die Felder gebracht, damit das Land ertragreich blieb.

Diese schwere Tätigkeit, das Plaggen, hat schließlich das Wort „Plackerei“ hervorgebracht, das bis heute ein beliebtes Synonym für körperlich harte Arbeit ist.

Der Truppenübungsplatz hat der Entwicklung der Heide gut getan

Durch diese Bewirtschaftung ging jedoch wertvoller Humus verloren und die abgeplaggten Böden wurden immer nährstoffärmer. Viele der heutigen Heideflächen sind Zeugnisse dieser historischen Landnutzung, auf denen sich Besenheide, aber auch Ginster und Wacholder ausbreiten konnten.

„Bei uns auf der Fläche hat das Militär tatsächlich mit ihren Übungen im Offenland einen großen Anteil daran, dass sich die Heide entwickeln konnte und erhalten blieb“, erklärt Belting.

Heute sind Heideflächen wichtige Rückzugsgebiete für seltene Tiere und Pflanzen. So nutzen Vögel wie Heidelerchen, Baumpieper und Goldammer die halboffene Landschaft mit den vereinzelten Sträuchern und Büschen gern und fühlen sich hier wohl.

Heimat für seltene Pflanzen und Tiere wie den Ziegenmelker

„Eine interessante Vogelart, die auf vegetationsfreien Bodenstellen brütet, kann man nachts aus dem ehemaligen Übungsplatz rufen hören. Es ist das merkwürdige Schnurren des nachtaktiven Ziegenmelkers. Seine Laute gehören wohl zu den ungewöhnlichsten Gesängen unserer einheimischen Vogelwelt“, weiß Revierleiter Robert Zimmermann-Safar vom Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge, der die DBU-Naturerbefläche vor Ort betreut. Den Tag verschläft der Ziegenmelker gut getarnt am Boden oder auf dem Baum, um in der Nacht Insekten in der Luft zu jagen.

Damit die Besenheide Jahr für Jahr so schön blüht, müssen sich die Offenlandmanager im DBU Naturerbe gemeinsam mit dem Bundesforstbetrieb und den Pächtern darum kümmern, dass die Fläche dauerhaft gepflegt wird.

Pflegeintensives Offenland droht kontinuierlich zu verbuschen

„Seit vielen Jahren hilft uns ein Landwirt mit seiner Herde als Landschaftspfleger, die Pflanzen kurz zu halten und damit zu pflegen und erhalten“, weiß Zimmermann-Safar. Durch den Wiederbewaldungsdruck und aufgehende Baum- und Strauchsamen droht das Offenland zu verbuschen.

„Wenn junge aufwachsende Bäume zu groß werden, gehen die Tiere da nicht mehr ran. Dann müssen wir manuell nachhelfen und von Zeit zu Zeit entkusseln, also Gehölzwuchs entfernen“, erklärt der Revierleiter. Auch kontrollierte Brände könnten helfen, um die Besenheide jung zu halten.

2011 hat das DBU Naturerbe den ehemaligen militärischen Übungsplatz als Teil des Nationalen Naturerbes vom Bund übernommen. Insgesamt besitzt die Stiftungstochter 71 Naturschutzflächen mit rund 70.000 Hektar in zehn Bundesländern.

Weitere Informationen dazu finden Interessierte auch auf der Homepage der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter: www.dbu.de