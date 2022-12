Vor Ort an der Bundesstraße 92 in Dölau

Plasttechnik-Abriss in Greiz geht weiter

Greiz. Auf dem rund 3,5 Hektar großen Areal soll ein neues Gewerbegebiet entstehen.

Nachdem das stadtbildprägende Bürogebäude des ehemaligen DDR-Betriebes Plasttechnik an der Bundesstraße 92 in Dölau abgerissen wurde, geht es momentan dieser Halle an den Kragen. Auf dem rund 3,5 Hektar großen Areal soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Dafür müssen noch weitere Industriebauten abgerissen werden. Außerdem soll es verkehrs- und abwassertechnisch neu erschlossen werden. Allein der Abbruch der maroden Gebäudesubstanz wurde mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt.