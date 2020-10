Plasttechnik Greiz ist bald Geschichte

Blick auf das Hauptgebäude des ehemaligen VEB Plasttechnik in Greiz-Dölau.

Einstimmigkeit und Applaus gab es am Mittwochabend auf der Sondersitzung des Greizer Stadtrates in der Vogtlandhalle. Alle 26 anwesenden Abgeordneten stimmten dem Planaufstellungsbeschluss für das Industrie- und Gewerbegebiet ehemalige Plasttechnik in Greiz-Dölau zu. Damit ist der Weg frei für die Aufstellung des sogenannten B-Planes, dem Bebauungsplan.