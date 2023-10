Plasttechnik Greiz: Jetzt startet der Straßenbau

Zum bevorstehenden Straßenbaustart am Gewerbestandort Plasttechnik trafen sich am Donnerstag alle Beteiligten vor Ort. Der Greizer Bauamtsleiter Volker Rausch und Bürgermeister Alexander Schulze kamen über die Planungen mit Henryk Meschwitz (Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen), VSTR-Geschäftsbereichsleiter Roland Zießmer, VSTR-Bauleiter Torsten Wagenknecht und Oberbauleiter Kai Zumke vom Planungsbüro Iproplan (vorn v.l.n.r.) ins Gespräch.

Greiz. Die Industriebrache in Greiz-Dölau ist zurück gebaut worden. Es gibt erste Interessenten für die Gewerbeflächen, wo neue Jobs entstehen könnten.

Rückbau auf dem Plasttechnik-Areal in Dölau offiziell beendet

Preisrahmen für Abriss und Planierung wurde eingehalten

Im November starten die Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung des Gewerbestandortes

Der Rückbau der alten Industriegebäude auf der Baustelle des ehemaligen VEB Plasttechnik Greiz in Greiz-Dölau ist beendet. In den vergangenen Monaten wurden die Entkernung der Gebäude, die Schadstoffsanierung sowie der Abbruch der Industriehallen bewerkstelligt. Weiterhin war der Aushub von Schadstoffen aus einem nicht bekannten Kohlebunker notwendig geworden (die OTZ berichtete). Alle Recyclingabfälle und der Bauschutt wurden durch das beauftragte Unternehmen vor Ort aufbereitet und teilweise am Standort gleich wieder eingebaut.

Die Gesamtkosten des Rückbaues beliefen sich auf – wie geplant – 880.000 Euro. Insgesamt wird die Revitalisierung der Industriebrache des VEB Plasttechnik, wo einst über achthundert Menschen arbeiteten rund sieben Millionen Euro kosten – opulent gefördert vom Freistaat Thüringen über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) mit über 6,3 Millionen Euro.

Nach dem Rückbau beginnt nun die straßenseitige Erschließung des Gewerbegebietes, inklusive der Straßenbeleuchtung, Entwässerung und Wasserversorgung. Auch ein großer Löschwasserbehälter wird unter die öffentliche Straße des 3,5 Hektar großen Gewerbegebietes gebaut. Ab November sollen die Arbeiten starten.

Auf einem gemeinsamen Termin mit den Planern, der bauausführenden Firma VSTR aus Rodewisch, dem städtischen Bauhof und den Versorgern der Stadt wurde am Donnerstag der Startschuss für den neuen Bauabschnitt gegeben.

Bereits im Vorfeld des Treffens wurde bekannt, dass es schon recht konkretes Interesse an Flächen im neuen Gewerbegebiet gibt. „Ja, das ist korrekt, eine Anfrage über rund 10.000 Quadratmeter liegt uns vor. Wir sind in guten Gesprächen“, bestätigte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos).