Platz für Discounter in Mohlsdorf ist vorbereitet

Die Zeit, in der es in Mohlsdorf nicht einmal einen Bäcker oder Fleischer gab, nähert sich langsam dem Ende. Inzwischen ist auf dem Platz direkt an der Landesstraße bis auf Kleinigkeiten alles abgerissen, der Bauplatz ist abgesteckt. Am 1. Dezember sollen laut der Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) die Arbeiten losgehen, wenn das Wetter mitspielt. Verschiedene Verzögerungen haben sich über die vergangenen Monate ergeben. Der vorgefundene Baugrund war schwieriger als gedacht, dazu kam beispielsweise, dass es Engpässe beim Material und der Zeit der Baufirmen gibt.