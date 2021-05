Pöllwitz-Schönbach: Die wandernde Kiste im Oberland

Pöllwitz-Schönbach. Der Pfarramtsbereich stößt mit einer Aktion zu Himmelfahrt auf große Resonanz.

Eine besondere Aktion hat unlängst im Pfarrbereich Pöllwitz-Schönbach stattgefunden. Eine Kiste wanderte durch den Pfarrbereich, tauchte jeden Morgen an einem anderen Ort auf, und jeden Tag verfügte sie über einen neuen Inhalt.

Über den Youtube-Kanal „füreinander-ist-nicht-abgesagt“ sowie über den WhatsApp-Chat der Christenlehre Arnsgrün wurde der Tagesstandort per Bild und Kartenausschnitt vorgestellt. So wurde die Kiste am ersten Tag auf der Dobiaer Anhöhe, am zweiten auf dem Hochbehälter Schönbrunn, am dritten Tag am Wanderparkplatz vor dem Ortseingang Cossengrün und am vierten in der Nähe des Hochbehälters in Pöllwitz gefunden.

Wer die Tagesziele erreicht und die Fragen rund um Himmelfahrt richtig beantwortet hatte, konnte mit den Lösungszahlen das Schloss der Kiste öffnen.

In der viel begehrten Kiste der Wanderer oder Radfahrer befand sich nicht nur eine kleine Belohnung, sondern auch das Logbuch zum Eintragen und die Stempelkarte. Wer alle vier Stempel gesammelt hat, konnte diese im Pfarramt in Arnsgrün gegen eine Belohnungstüte tauschen. Diese beinhaltete eine süße Kleinigkeit, ein Büchlein über Petrus, ein Taschenkreuz, Lesezeichen und Aufkleber.

Die Resonanz auf diese von Carolin und Oliver Rohleder ins Leben gerufene Aktion war groß. Jeder konnte mitmachen. Und so waren viele Leute im Pfarrbereich unterwegs. Auch aus dem sächsischen Pausa waren Interessierte dabei.

Ein Himmelfahrtserlebnis für die ganze Familie. Eine Kistenjagd der besonderen Art.