Pohlitzer Regelschüler erhielten Abschlusszeugnisse

Greiz-Pohlitz. 41 Schülerinnen und Schüler freuen sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer Mittleren Reife.

In feierlichem Rahmen, den der Schulchor bildete, hat der Direktor der Regelschule Greiz-Pohlitz, Uwe Zeng, vor wenigen Tagen die diesjährigen Absolventen verabschiedet. Die 41 Schülerinnen und Schüler erhielten in der Aula ihre Zeugnisse zum erfolgreichen Abschluss ihrer Mittleren Reife an der Staatlichen Regelschule Greiz-Pohlitz.

Die besten Leistungsdurchschnitte erreichten mit 1,0 Finley Ritter, Anika Pusch mit einem Schnitt von 1,1 sowie Konrad Ringel, dessen zeugnis einen 1,3er Schnitt aufweist.