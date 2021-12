Pokalgewinne für Greizer Schwimmer

Weimar/Greiz. In Weimar sind die jungen Sportler zum vermutlich vorerst letzten Wettkampf angetreten.

Die wohl letzten Wettkämpfe für die Greizer Schwimmer vor der Schwimmhallenschließung waren der „Kinder-Beine-Cup“ und der „Freistil-Cup“, beide ausgetragen im Schwanseebad in Weimar.

Erstgenannter sah 42 Schwimmer der Jahrgänge 2011 bis 2014 aus fünf Thüringer Vereinen bei 160 Starts. Auf dem Programm standen je 25-Meter-Beinarbeit in Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul.

Die beiden Greizer Emil Kahnt und Nio Fröhlich, beide Jahrgang 2012, zeigten sich in hervorragender Verfassung. Mit den Plätzen eins, eins, neun und zwei auf den Einzelstrecken legte Kahnt den Grundstein für den Pokalgewinn. Er schwamm in Schmetterling-Beine 25,29 Sekunden – Bestzeit und Unterbietung der E-Norm Thüringer Schwimmverband. In Rücken schlug er nach 25,68 Sekunden an, in Brustbeine nach 33,40 Sekunden mit Bestzeit. Für Freistilbeine benötigte er 24,96 Sekunden – insgesamt 2723 Punkte, womit er seine Konkurrenten hinter sich ließ.

Nio Fröhlich schwamm mit 26,02 Sekunden Bestzeit in Delphin-Beine und wurde Zweiter. Über 25 Meter Rücken- und Brustbeine belegte er je Platz sechs mit 28,34 und 31,10 Sekunden – persönliche Bestzeit. Er war Schnellster in Freistilbeine mit 23,84 Sekunden mit Bestzeit – insgesamt 2677 Punkte und Platz zwei in der Gesamtwertung mit 300 Punkten Vorsprung auf Platz drei.

Gemeinsame Wertung

Für den „Freistil-Cup“, der ab Jahrgang 2011 ausgeschrieben war, hatten sich 52 Aktive aus sechs Thüringer Vereinen zu 205 Starts eingefunden. Die Wertung erfolgte hier bis zum Jahrgang 2002 pro Altersklasse, das heißt, die Jahrgänge 2010 und 2011 zusammen, weiterhin 2008 und 2009 und so weiter bis 2002. Ab Jahrgang 2001 greift die Altersklassenwertung der Masters, die je fünf Jahrgänge umfasst. Der Mehrkampf umfasste 25-Meter-Beinarbeit und 50-, 100- und 200-Meter-Freistil.

Mit persönlichen Rekorden auf allen Teilstrecken glänzte einmal mehr Lucy Inya Steiniger, Jahrgang 2008, Altersklasse C. Mit den Plätzen eins in der Beinarbeit mit 19,54 Sekunden und über 100 Meter in 1.10,48 Minuten, und den Rängen zwei über 50 Meter mit 31,62 Sekunden und 200 Meter in 2.36,82 Minuten lag sie in der Gesamtwertung mit 3026 Punkten und 956 Punkten Vorsprung auf Platz eins. Dabei ging es auf allen Einzeldistanzen sehr knapp zu. Über 50 Meter-Freistil fehlten ihr nur drei Hundertstel zum Sieg.

Max Lötzsch schwamm in der Altersklasse D außer über 100 Meter Bestzeiten, mit denen er jeweils den zweiten Platz belegte: Beinarbeit in 23,74 Sekunden, 50 Meter in 39,51 Sekunden, 100 Meter in 1.34,77 Minuten und 200 Meter in 3.29,22 Minuten. Das war Rang zwei in der Endabrechnung.