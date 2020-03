Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei ermittelt nach Waldbrand – 15-Jähriger berauscht mit Moped unterwegs – Einbrüche

Ein Zeuge informierte am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr die Rettungsleitstelle, da er im Bereich eines Waldstückes bei Rothenthal Rauch aufsteigen sah. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Mühlberg aus. Aus bisher ungeklärter Ursache stand eine circa 10x10 Meter große Waldfläche in Flammen.

Die Greizer Polizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen genommen.

15-Jähriger berauscht im Straßenverkehr

Einen 15-jährigen Simson-Fahrer stoppte die Polizei am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Zeulenrodaer Schopperstraße. Ein bei der Verkehrskontrolle freiwillig durchgeführter Drogentest zeigte schließlich ein positives Ergebnis an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 15-Jährige erhielt eine Anzeige.

Einbrüche in Gartenlauben

Unbekannte drangen in der Zeit von 26. bis 29. Februar gewaltsam in den Kellerbereich einer Gartenlaube in der Schäfereistraße ein. Dabei verursachten sie laut Polizei zwar Sachschaden, entfernten sich jedoch wieder ohne etwas zu stehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den Einbruch in ihre in der Talstraße befindlichen Gartenlauben meldeten am Sonntag zwei betroffene Eigentümer. Wie die Polizei mitteilte, waren Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag gewaltsam in die beiden Gartenlauben eingedrungen, verursachten Sachschaden, stahlen jedoch ebenfalls nichts.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661/6210 bei der Greizer Polizei zu melden.

Reifen von Autos zerstochen

Die Reifen zweier in der Leonhardtstraße abgestellter Pkw waren zwischen Samstag und Montag offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese zerstachen an beiden Fahrzeugen mehrere Reifen.

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen.

Weitere Blaulichtmeldungen