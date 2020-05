Die Feuerwehr Wünschendorf konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so einen drohenden Waldbrand verhindern. (Symbolbild)

Wünschendorf . In Wünschendorf kam es zu einem Brand auf einem Grundstück. Die Polizei geht von Vorsatz aus und sucht jetzt Zeugen.

Polizei sucht nach Brand in Wünschendorf nach mutmaßlichem Brandstifter

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Wünschendorf im Landkreis Greiz, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Polizei hatte es am Freitag, gegen 17 Uhr, auf einem Wiesengrundstück an der sogenannten Sandburg zwischen Zschorta und Cronschwitz gebrannt.

Betroffen war eine Fläche von ca. 25 mal 25 Meter bestehend aus Laub und Unterholz. Die Feuerwehr Wünschendorf konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so einen drohenden Waldbrand verhindern. Die Polizei gehe von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, die sich im Tatzeitraum in Brandortnähe aufhielten oder bewegten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de