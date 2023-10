Polizei warnt: Erneut Anrufe von Trickbetrügern in Greiz

In Greiz versuchten Trickbetrüger über Telefonanrufe an das Geld von älteren Menschen zu gelangen. (Symbolfoto)

Greiz. In Greiz gab es am Dienstag wieder mehrere Anrufe von Trickbetrügern bei vornehmlich alten Menschen. Diesmal versuchten sie es mit dieser Masche.

Am Dienstag kam es im Landkreis Greiz wieder zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern. In einem Fall wurde laut Polizeiangaben einem 87-Jährigen am Telefon mitgeteilt, dass er knapp 40.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, sollte der Mann mehrere Google-Play-Karten kaufen und anschließend die Codes an die Betrüger übermitteln. Eine aufmerksame Angestellte eines Ladens hinderte den 87-Jährigen daran, die Karten zu kaufen. Dadurch konnte der Betrug letztendlich verhindert werden.

Die Polizei warnt

Die Polizei warnt ausdrücklich vor scheinbaren Lotto-Gewinnen, bei welchem erst Geldzahlungen fließen sollen, um einen Gewinn einstreichen zu können. Sollten Sie Fragen zu Betrugsmaschen haben oder selbst Opfer einer solchen Tat geworden sein, wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

