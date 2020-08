Polizist bei Einsatz gegen Randalierer in Zeulenroda verletzt

Ein aufmerksamer Bürger informierte am Sonntag, gegen 0.30 Uhr die Polizei Greiz, dass mehrere Jugendliche gerade ein Verkehrszeichen samt Betonverankerung aus dem Boden gerissen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Kirchstraße in Zeulenroda-Triebes.

Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten nach kurzer Zeit die fünf Jugendlichen feststellen, welche daraufhin versuchten zu fliehen. Alle fünf Jugendlichen konnten aber gestellt werden, wobei einer der Täter Widerstand leistete, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Alle Jugendlichen waren alkoholisiert, gegen sie wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen den jungen Mann, welcher sich durch Gewalt der Festnahme entziehen wollte, wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

