Polizist sein im Auftrag des Bundes

Die Elftklässlerin aus Triebes sitzt unruhig im Empfangsraum der Greizer Arbeitsagentur. Fast so, als wären es Prüfungen, die vor ihr stehen. Und in gewisser Weise ist das auch so. Cindy Markolwitz will sich beraten lassen über eine mögliche berufliche Zukunft. Sie will das rechtzeitig tun, um etwaige Bewerbungsfristen nicht zu verpassen.

Gute Resonanz in Greiz

Ein anderer Schüler sitzt bereits im Beratungsraum und ein junger Mann kommt nach ihr dran. Die Berufsberatung der Bundespolizei wird am Donnerstag gut angenommen. Vier Stunden sind dafür Zeit, gehetzt wird nicht. Die Interessenten warten geduldig, bis sie an der Reihe sind und ebenso viel Zeit, wie sie benötigen, auch ebenso bekommen.

Noch weiß Cindy Markolwitz nicht, ob Bundespolizist überhaupt etwas für sie sei, sagt sie. Vielleicht auch Landespolizei oder einen Beruf im Medizinischen. Aber da man mit Informationen klar im Vorteil ist, nutzt sie jede Chance. In der Schule habe sie auch den Beratungsfachleuten über grüne Berufe, also Forstwirt, Landwirt oder Agrarwissenschaftler, aufmerksam zugehört. Aber da ist sie ganz sicher: „Das ist nichts für mich“.

Motivation: Menschen helfen

Was ihr dagegen am Dasein als Polizist gefallen könnte, sei der Kontakt zu Leuten. „Anderen Menschen zu helfen, die Probleme haben, das würde ich gerne tun“, sagt die 17-Jährige. Die soziale Komponente im Beruf reize sie. Und so schließt sich der Kreis zu den doch sehr unterschiedlichen Berufsrichtungen Polizei und Medizin. Beide haben das gleiche Motiv für Cindy, wenn auch unterschiedliche Mittel. Sich in Situationen zu begeben, wo sie Gewalt ausgesetzt wäre, scheue sie nicht. „Dafür hat man Kollegen, die einem beistehen und denen man vertraut“, sagt die Schülerin.

Unsicher sei sie nur wegen der Rahmenbedingungen. Weit weg wolle sie nicht wirklich. Cindy ist nicht der Typ, der auf gut Glück losfährt und die Welt bereist. Das junge hübsche Mädchen will wissen, was wann und wo auf sie zukommt. Bodenständig, nennt man das.

Landes- oder Bundespolizei

Polizeihauptkommissarin (PHK) Marina Eckold kennt solche Fragen. „Dann wäre die Landespolizei vielleicht der bessere Partner“, berichtet Marina Eckold. Die Einsatzvarianten in der Bundespolizei würden doch meist andere Orte mit sich bringen. Aber auch sie habe drei Kinder und letztlich alles zusammengebracht, sagt sie und lächelt. In Rudolstadt wohnend war sie in Bayern eingesetzt, auch in Dresden und 2015 war auch sie fünf Wochen zur Grenze abkommandiert. Doch jede Stelle werde bundesweit ausgeschrieben und dann sei sie zurück nach Thüringen gekommen, erzählt die Einstellungsberaterin.

Marina Eckold war aus Erfurt angereist und mit dem Zuspruch zum Angebot sehr zufrieden. Es sei eine gute Gelegenheit, offen und ehrlich zu sprechen über diese Laufbahn. Und jetzt, wo Berufsmessen abgesagt sind, wohl auch die einzige. Da widerspricht sie. Gerade werde geklärt, ob man dies auch telefonisch umsetzen könne. Am 14. März hätte in Jena eine solche Messe stattfinden sollen. Stattdessen schaltet die Bundespolizei ein Beratungstelefon. Werde dies gut angenommen, könnte es ausgebaut werden, so die Einstellungsberaterin.

Durchlässige Karriere

Sie berät am Donnerstag zum Beruf des Polizeivollzugsbeamten, wie es in der Fachsprache heißt, im mittleren und gehobenen Dienst. Dabei sei eine Karriere bei der Bundespolizei durchlässig, will heißen, auch wer ohne Abitur den mittleren Dienstweg einschlägt, könne sich später in den gehobenen Dienst arbeiten. Sie selbst habe das gemacht.

Für den so genannten höheren Dienst ist dann ein Studium notwendig. „Die Voraussetzungen müssen stimmen“, sagt sie. Und das sei nicht nur, gute Zensuren zu haben und bei guter Gesundheit, also top fit, zu sein. Auch der nächstmögliche Einstellungstermin sei wichtig. Zwei Mädchen habe sie ausgemacht, die die Voraussetzungen erfüllten. Einem Jungen habe sie sagen müssen, dass er erst ärztlichen Rat suchen müsse. „Ich bin ehrlich. Es nützt nichts, wenn ich Hoffnungen mache und dann steht eine Krankheit dem im Wege“, sagt Marina Eckold.

Große Einsatzvielfalt

Auch sollten sich Bewerber im Klaren sein, dass die Bundespolizei in 81 Ländern der Welt im Einsatz ist. Es wäre falsch zu versprechen, wenn der Interessent seinen Leuchtturm in der Geburtsstadt hat, es werde auch dort ein Einsatz erfolgen, sagt Marina Eckold. Von der Grenzpolizei oder der Spezialeinheit GSG 9 über die Sicherheit an Flughäfen bis hin zum Ermittler der Kriminalitätsbekämpfung, beispielsweise von Schleusern oder Schmugglern, werden viele Einsatzmöglichkeiten angeboten. „Auch auf See im gesamten deutschen Küstenmeer – und wir haben richtig große Schiffe“, schwärmt die Einstellungsberaterin.

Wer zur Bundespolizei will, muss sich Tests und einem Auswahlverfahren stellen. Leicht sind die natürlich nicht, aber schaffbar. Der nächste ist ein junger Mann, der in der Empfangshalle sitzt und nun endlich in den Beratungsraum kann. Nur kurz antwortet er noch, dass er schon weiter sei. Es ginge um das Bewerbungsgespräch bei der Bundespolizei. Also heißt es: Daumendrücken für den Erfolg.

Beruf Polizeivollzugsbeamter bei der Bundespolizei – Beratungstelefon angeboten

Die Einsatzgebiete sind: Schutz der Grenzen, Bahnpolizei, Bundesbereitschaftspolizei, GSG 9, Schutz von Bundeseinrichtungen, Luftsicherheit an Flughäfen, Flugdienst mit Hubschraubern, internationale Aufgaben mit Unterstützungs- oder Wachfunktionen, zur Sicherheit im Netz sind IT-Fachkräfte und Ingenieure im Hightech-Einsatz, Ermittler zur Kriminalitätsbekämpfung zum Beispiel von Schleusern oder Schmugglern, Einsatz auf See im gesamten deutschen Küstenmeer.

Am 14. März ist das Beratungstelefon der Bundespolizei von 8 bis 15 Uhr geschaltet.

Bei guter Resonanz ist an eine Verlängerung der Aufschaltung gedacht, wochentags bis 18 Uhr.

Fragen zum Berufswunsch Bundespolizist, mittlerer und gehobener Dienst, werden beantwortet unter Telefon 0361 65 98 35 1.