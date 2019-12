Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Postbank schließt in Greiz

Angekündigt war es schon lange, nun ist das Aus beschlossen: Nachdem ein Postbank-Sprecher bereits im April auf Anfrage bestätigt hatte, dass man die Filiale in Greiz über kurz oder lang schließen werde, ist es nun soweit.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Filiale in der Thomasstraße letztmalig am Dienstag, 17. Dezember, bis 13 Uhr geöffnet sein. „Den dort angebotenen Service im Bereich Post- und Paketdienstleistungen überträgt die Postbank auf eine Partnerfiliale der Deutschen Post“, so das Unternehmen. Gemeint ist die Filiale in der Bruno-Bergner-Straße, die bereits im Mai eröffnete.

Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Plauen, Bahnhofstraße 11 bis 15, oder die Postbank-Finanzberatung, die auch zu Hause beraten soll. Zudem verweist das Unternehmen auf die Commerzbank in der Thomasstraße und die Deutsche Bank in der Carolinenstraße als nächst kostenfreie Möglichkeiten, Geld abzuheben.

Als Gründe für den Rückzug hatte das Unternehmen bereits im April eine Änderung im Kundenverhalten im Zeitalter der Digitalisierung genannt. Das bekräftigt die Postbank auch noch einmal in ihrem aktuellen Schreiben. Man stelle sich darauf ein, indem man „unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten“ entwickele. Zudem hatte der Sprecher im April gesagt, dass man die Filiale in Greiz langfristig nicht mehr wirtschaftlich betreiben könne. Das hat nun zu der Entscheidung geführt, sich aus der Park- und Schlossstadt zurückzuziehen.