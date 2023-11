Profitiert der Handel von den Besuchern zum Herbstmarkt Greiz?

Bringt der Herbstmarkt den Greizer Innenstadthändlern etwas? Wir haben einmal genauer nachgefragt. Das sind die Statements der Händler aus Greiz.

Carina Geißler, Inhaberin von Wäschetraum in der Brückenstraße:Bei uns war nicht wirklich viel mehr Betrieb als sonst. Der Herbstmarkt ist natürlich voll, in den Geschäften sorgt das jetzt nicht zwingend für klingelnde Kassen. Es war die letzten Jahre schon ein bisschen mäßiger geworden. Und das Kaufverhalten ist derzeit ohnehin bundesweit recht zurückhaltend. Gut für Greiz ist es auf jeden Fall, die Innenstadt lebendig zu halten.

Jacqueline Klaus, Mitarbeiterin von P+P Shoes Greiz am Puschkinplatz:

Jacqueline Klaus, PP-shoes Greiz Foto: Ingo Eckardt

Der Tag war wirklich gut. Wir hatten viele Leute in der Stadt und zahlreiche kamen auch in unser Geschäft. Das war schön, mal wieder zu erleben, dass Greiz ein Anziehungspunkt für Menschen aus der Region sein kann. Wir haben zwar keine Umsatzrekorde am heutigen Tag verzeichnet, aber es geht ja auch um den Werbeeffekt – das ist sicher das Wichtige für den Standort.

Katrin Hetzer, Buchhandlung „Bücherwurm“ in Greiz, Am Markt:

Katrin Hetzer, Buchhandlung „Bücherwurm“ Greiz Foto: Ingo Eckardt

Man merkt schon, dass an diesem Tag mehr Betrieb in der Stadt ist. Im Geschäft haben wir heute wieder viele unbekannte Gesichter gehabt. Einige Familien aus Sachsen kommen aber durchaus immer wieder an diesem Tag zu uns. Einmal im Jahr schauen die bei uns rein, das ist eine Art Ritual für sie. Wir freuen uns immer sehr, haben uns vorbereitet und alles hübsch dekoriert.

Jörg Kniebel, Inhaber von EP:Kniebel in der Altstadtgalerie Greiz:

Jörg Kniebel, Chef von EP:Kniebel in der Altstadt-Galerie Foto: Ingo Eckardt

Dieser Buß- und Bettag mit dem Herbstmarkt ist immer sehr positiv. Wir hatten heute schon gute Resonanz im Laden. Viele Gäste aus Sachsen wollen einfach erst einmal schauen. Eben erst kamen zwei Plauener, die dann auch was gekauft haben. Insgesamt ist das gut für Greiz. Schade, dass die Besucher dieses Jahr nicht mehr wie bisher frei parken durften. Das hätte man beibehalten sollen.

Simone Bendler-Popp von Zeitsprung in Greiz, in der Brückenstraße:

Simone Bendler-Popp von Zeitsprung Mode Greiz Foto: Ingo Eckardt

Heute war in Greiz schon ordentlich was los. Der Herbstmarkt hilft uns Händlern auf jeden Fall. Wir sind sehr dankbar, mal eine andere Klientel im Geschäft zu haben. Es ist nicht zwingend mehr Zulauf und auch Einheimische nutzen den Tag zum Einkaufen. Spezielle Angebote haben wir nicht gemacht – durch den „Black Friday“ haben wir ja ohnehin derzeit sehr günstige Preise.