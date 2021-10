Radsportfreunde Greiz: Die Sicherheit sollte im Mittelpunkt stehen

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Diese Informationen sind für Radfahrer wichtig.

Aktuell ist mal wieder der Führerschein für Radfahrer im Gespräch. Ist das sinnvoll, wollten wir vom Greizer Radsportfreund Detlef Ruckdäschel wissen. Der ehemalige Polizist findet die Idee „gar nicht so schlecht“.

Wichtig sei, dass Radfahrer in puncto Verkehrsregeln geschult werden. Das beginnt schon bei Kindern, denen ja entsprechende Schulungen regelmäßig angeboten werden. Denn für Ruckdäschel steht fest, dass die Sicherheit, vor allem für den Nachwuchs, immer vorgeht.

Nachholbedarf festgestellt

Festgestellt haben die Radsportfreunde, dass bei etlichen Radfahrern die Kenntnisse fehlen. Das beginne damit, dass sie in bestimmten Einbahnstraßen zwar in entgegengesetzter Richtung fahren dürfen, aber in der Realität dann oft die falsche Seite nutzen.

Auch beim Verhalten auf Radwegen gebe es einigen Nachholbedarf, so die gemachte Erfahrung der Greizer Vereinsmitglieder.

Und das betreffe nicht nur Verkehrsregeln, sondern auch die Ausstattung der Räder. Beispielsweise sei auch das richtige Anbringen der Satteltasche wichtig, um sicher unterwegs sein zu können. Wird sie nicht richtig angebracht, stimmt das Gleichgewicht nicht – auch das berge Gefahr in sich.