Beim Ortsputz in Caselitz gehörten Ferdinand Gruszin, Oskar und Justus Ehlert zu den fleißigen Helfern.

Radweg bei Obergrochlitz geplant

Die Novembersitzung des Obergrochlitzer Ortsteilrates wurde mit einer Ortsbegehung begonnen. Erster Anlaufpunkt war das Gelände rund um das Denkmal für Gefallene der Weltkriege.

Die vor dem Denkmal aufgestellten großen hölzernen Blumenkübel wurden zum Teil durch Vandalismus zerstört, sodass eine Bepflanzung im Frühjahr nicht mehr möglich ist. Es wurde vorgeschlagen, die fünf weiteren Betonkübel auf dem Plateau des Denkmals zu platzieren.

Die noch gut erhaltenen Holzkübel werden eingelagert beziehungsweise repariert. Damit soll vor allem die Fläche vor dem Denkmal für Verkaufswagen der Händler frei gemacht werden.

Planungen für Fuß- und Radweg nach Moschwitz haben begonnen

Weiter wurde über das Anlegen eines sicheren Fuß- und Radweges bis Moschwitz ins Auge gefasst. „Dieser bedarf noch der Überwindung großer Hürden und müsste nicht unbedingt dem Straßenverlauf folgen. Auf alle Fälle wäre es ein guter Beitrag in Sachen CO 2 -Einsparung“, erklärte Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger (Linke). Er dankte während der Sitzung zudem allen Bürgern, die den Herbstputz zu einem Erfolg werden ließen.

Gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des Feuerwehrvereins wurde über die Organisation des Weihnachtsambientes am 1. Advent beraten, dass wie in jedem Jahr von den Kameraden auf die Beine gestellt wird. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Freundschaft“ werden mit einigen Darbietungen das Fest eröffnen. Natürlich darf der Weihnachtsmann nicht fehlen, der an alle Kinder kleine Geschenke verteilen wird.

Im kommenden Jahr wolle man nach neuen Ideen für dieses Event Ausschau halten. Dazu gibt es auch schon erste Vorschläge, wie beispielsweise einen Lampionumzug für Kinder, erklärte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Hans-Ullrich Weithase.

Feuerwehr informiert über Gefahren bei Bränden an Photovoltaikanlagen

Im Hof der Familie Wolf werden ebenfalls wieder die Besucher erwartet. Die Freiwillige Feuerwehr wird während der für das erste Quartal anberaumten Einwohnerversammlung über das Thema Photovoltaikanlagen auf den Dächern und mögliche Maßnahmen im Ernstfall eines Brandes referieren.

Weiterhin wurde angeregt, einen Unternehmerstammtisch zu etablieren. Außerdem soll die Zusammenarbeit zwischen dem Ortsteilrat und dem Diakonieverein als einen großen Arbeitgeber der Stadt verbessert werden.

Abschließend wurde über die Organisation der zahlreichen Veranstaltungen in Obergrochlitz, der Eichleite und Caselwitz beraten, darunter ein erstmals stattfindendes Kinderfest auf dem Obergrochlitzer Spielplatz am 31. Mai.