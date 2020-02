Ramin Assisis große Pläne

„Ich bin Spezialist für Absperrungsbeseitigung“, sagt Ramin Assisi selbstsicher.

Ihn habe es sehr gestört, dass beispielsweise in der Carolinenstraße Gehwege nicht passiert werden konnten, weil Teile der Häuser 11 sowie 4 bis 6 einzustürzen drohten. „Da hab ich mich gekümmert“, betont er.

Haus in der GreizerCarolinenstraße gekauft

So habe Assisi Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes Carolinenstraße 11 aufgenommen. „Er hat sich gefreut, dass endlich mal jemand mit ihm spricht“, erzählt der umtriebige Geschäftsmann. Der Hauseigentümer sei überfordert gewesen mit der Immobilie. Ramin Assisi hat das Gebäude inzwischen erworben und ein paar Arbeiten an ihm durchgeführt, damit man es wieder betreten konnte. Einen „ganz üblen Kampf mit der Bauaufsichtsbehörde“ habe er hinter sich. Am Ende jedenfalls war die Absperrung weg.

Ohne Assisis Initiative hätte das Haus gewiss abgerissen werden müssen. Mit der Stadt habe er einen Vertrag geschlossen, dass er das Gebäude innerhalb eines bestimmten Zeitraums sanieren muss. Greiz wiederum habe ihn unterstützt, an entsprechende Fördermittel zu kommen. „Ich will das Haus komplett sanieren. Aus kommerziellen Gründen habe ich es nicht gekauft“, ist Ramin Assisi wichtig mitzuteilen. Vielleicht könnten Wohnungen entstehen, überlegt er.

Relativ günstig habe der die Carolinenstraße 4 bis 6, also das Heyersche Haus, erworben. „Ich wollte das Stadtbild verbessern“, begründet er diesen Schritt. Nachdem er die Elemente am Gebäude gesichert hat, ließ er gleich noch die Fassade sanieren. Mitte 2021 könnte mit der Sanierung begonnen werden, die Finanzierung sei aber noch nicht durch. Die Volkssolidarität plane, ein Betreutes Wohnen in dem Gebäude anzubieten. Und Assisis Sohn Leonardo will ein Musikcafé eröffnen, in dem etwa Tango oder Blues gespielt werden. „Wie das mit dem Schall wird, muss man sehen“, sagt der Geschäftsmann.

Musikcafé und Betreutes Wohnen

Bei dem Gebäude in der Marienstraße, dessen Zustand ebenfalls für eine Absperrung gesorgt hat, habe er als Vermittler fungiert. In dieser Funktion sieht er aber eigentlich Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos), der die Schrottimmobilien zur Chefsache erklärt hat. „Wenn man das Haus retten und keine Lücke haben will, dann müssen sich alle an einen Tisch setzen“, findet Ramin Assisi. Unkonventionell müsse an die Sache herangegangen werden, sagt der Unternehmer, der sich geärgert hat, dass Schulze auf eine seiner Mails bezüglich Marienstraße nicht reagiert habe.

Der Rathauschef indes spricht von einem guten Kontakt zu Assisi, Schulze habe sich im Dezember im Heyerschen Haus sogar persönlich für den Einsatz des Geschäftsmanns bedankt. Und die Stadt sei ihm bei den Vorhaben in der Carolinenstraße auch sehr entgegen gekommen. Alexander Schulze betont aber auch, dass sein Schwerpunkt aktuell der Thüringer Hof ist.