Greiz. Die Absperrung steht, die ersten Mitarbeiter sind im Gebäude am Greizer Markt bereits tätig. Nach dem Umzug der Greizer Stadtverwaltung in den Marstall haben die Sanierungsarbeiten am Rathaus begonnen. Um es zu ermöglichen, dass sich jeder Greizer noch einmal ein Bild vom Zustand des Hauses machen kann, wird am Freitag, 30. Juli, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr zu einem Tag der offenen Baustelle eingeladen.