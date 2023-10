Reformationsbrötchen sind in Greiz schon jetzt gefragt

Greiz. Gebäck schmeckt auch schon Anfang Oktober.

Jungbäckermeister Davut Öztekin übergibt Verkäuferin Astrid Runge die ersten frisch gebackenen Reformationsbrötchen im Laden der Bäckerei Schulze in Greiz-Aubachtal. Reformationsbrötchen sind ein Traditionsgebäck in Mitteldeutschland. Es soll eine Lutherrose symbolisieren. Das Reformationsbrötchen ist unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bekannt. In der Gegend um Dresden und im Vogtland gibt es auch das Reformationsbrot. „Aktuell ist die Nachfrage der Kunden für das aus leichtem Stollenteig gebackene Reformationsbrötchen groß, deshalb haben wir bereits jetzt mit der Produktion begonnen“, sagt Inhaber Reinhard Schulze.