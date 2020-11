Ob die Schließung von Gaststätten richtig ist, kann ich nicht entscheiden. Ich bin weder Virologe noch erlauben die Daten ein Urteil. Zumindest bei der Unverhältnismäßigkeit der Einschränkungen gebe ich Kay Stockmann aber recht.

Es ist kaum mehr nachzuvollziehen, warum die Millionenverdiener aus dem Fußball unbedingt ein Spiel gegen die Tschechen abhalten müssen, wenn immer noch in vielen Bundesländern der Vereinssport untersagt ist. Noch unverständlicher wird das, dann in der ukrainischen Nationalmannschaft vorher positive Tests festgestellt wurden. Gespielt werden musste aber.

Auch beim Einkaufen halten sich viele, aber längst noch nicht alle an die Vorschriften. Von verstärkten Kontrollen in den Märkten habe ich nicht viel gesehen. Meistens bleiben Verstöße folgenlos. In meiner Heimatstadt Gera sind die Menschen im morgendlichen Berufsverkehr oft gezwungen, sich in übervolle Bahnen zu zwängen, anstatt das noch ein Wagen mehr angehängt wird. Es gäbe weitere Beispiele.

Gerade weil man einigen Branchen derzeit viel abverlangt, wäre es angebracht, auch in anderen Bereichen zu demonstrieren, dass man es mit den Regeln ernst meint und sie einheitlich sind. Das lässt aber noch zu wünschen übrig.