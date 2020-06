Das Pflegeheim „Lebensabend im „Schlosshotel" in Bad Köstritz.

Greiz. Können Menschen ihre Angehörigen in Pflegeheimen wieder besuchen. Eine Mitteilung hatte zu Fragen geführt. Wir haben nachgehakt.

Regeln wieder dem Land Thüringen angepasst

Die Mitteilung über die Aufhebung des Betretungsverbots in Pflegeheimen vom Landratsamt Greiz, die in der Sonnabendausgabe veröffentlicht wurde, hat zu mehreren Rückfragen geführt. Wir haben deswegen noch einmal bei der Behörde nachgefragt, wie es jetzt genau aussieht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Konkret aufgehoben wurde am Sonnabend eine Allgemeinverfügung des Landkreises Greiz, mit der für alle Pflegeheime ein Betretungsverbot galt, heißt es von dort. Diese Regelung war weitreichender als die des Landes Thüringen. Mit der Aufhebung gelten nun auch wieder im Landkreis Greiz die Festlegungen des Landes.

Besuchsverbot im Krankenhausbleibt vorerst bis 19. Juni

Dieses hatte am 12. Mai bestimmt, dass Besuche in verschiedenen Einrichtungen, darunter auch Pflegeheime, grundsätzlich untersagt sind. Allerdings heißt es gleich danach, dass „ein zu registrierender Besuch pro Patient oder Bewohner pro Tag für bis zu zwei Stunden zulässig“ sei.

Das wird auch nach den beschlossenen Lockerungen durch die Thüringer Landesregierung so bleiben, die am Dienstag beschlossen wurden.

Auch dafür gibt es wiederum Einschränkungen, so gilt diese Ausnahme zum Beispiel nicht für Personen unter 16 Jahren, für Menschen mit Atemwegsinfektionen, für Personen, die in häuslicher Quarantäne sind oder wenn es in der Einrichtung ein „ein aktuelles und aktives Sars-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt“.

Das gleiche gelte für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe. Allerdings verweist das Landratsamt darauf, dass die Träger der Einrichtungen davon abweichen können, also zum Beispiel am Betretungsverbot festhalten könnten.

Unabhängig davon gilt für das Krankenhaus Greiz weiter ein Besuchsverbot, das noch einmal bis 19. Juni verlängert wurde. Für andere Krankenhäuser in Thüringen gilt jetzt die gleiche Regelung wie in Pflegeheimen.