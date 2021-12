Regionale Weihnachtsbäume sind im Landkreis Greiz gefragt

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Nordmanntanne bleibt der beliebteste Christbaum der Region. Die Preise liegen auf Vorjahresniveau.

Derzeit überschlagen sich die Anbieter von Weihnachtsbäumen wieder mit „super-sonder-mega“-billigen Angeboten. „Fichte nur 7,99 Euro“ steht da zu lesen.

Doch wie gesund ist eine derartige Billigschlacht, wenn es um ein lange Jahre gewachsenes Naturprodukt geht? Die Revierförsterin im Bereich Greiz-Gommla, Bärbel Ruder, beaufsichtigt und hegt auch die eigenen Weihnachtsbaumplantagen, die auf der Fernwasserleitung der Stadt Greiz angepflanzt sind. Ihre sieben bis zehn Jahre alten Christbäume kann man kommenden Samstag in der Revierförsterei zwischen 8 und 13 Uhr erwerben.

„Frische Bio-Qualität“

„So ein frisch geschlagener regionaler Baum in Bio-Qualität – garantiert ungespritzt – ist dann doch was anderes als Billigangebote, die oft von Plantagen in Dänemark stammen“, sagt die Herrin über 1800 Hektar Wald um Greiz. Schon seit dreißig Jahren ist der Verkauf der regionalen Bäume aus dem Thüringer Staatsforst eine Tradition.

Neben extra angebauten Nordmanntannen kann man auch Kiefern und Rotfichten erwerben. Diese werden direkt aus dem Hochwald entnommen.

Wegen der vielen Niederschläge zeigen die Bäume dieses Jahr saftige, grüne Nadeln – anders als in den vergangenen drei Trockenjahren.

Wegen der generellen Trockenheit läuft der Waldumbau weiter: Weißtanne und Laubgehölze und sogar eher südlich verortete Nussbaumarten werden ausprobiert.

Besonderheit Nobilis-Tannen

Auf Regionalität setzt auch Marcus Stolpe von der gleichnamigen Gärtnerei in Zeulenroda-Triebes. Hier kann man Weihnachtsbäume von Familie Schiebel aus Leitlitz erwerben. Die bei ihm gefragten Nordmanntannen liegen preislich auf Vorjahresniveau – 18 Euro pro Laufmeter.

Im Gartenmarkt von „Vogtlandblumen Greiz“ betreut Nadine Pensold das Weihnachtsbaumgeschäft. Die Bäume hier stammen aus Stadtsteinach in Oberfranken – Nordmann- und Nobilistannen, Fichten und Kiefern. „Die Zwei-Meter-Nordmanntanne kostet ungefähr 45 Euro, ähnlich ist der Preis bei Blaufichten. Rotfichten liegen um die 25 Euro, Kiefern in etwas kleineren Größen bei knapp 35 Euro.

Besonderheit sind Nobilis-Tannen, die etwa 1,50 bis 1,75 Meter hoch sind und knapp fünfzig Euro kosten. Sie sind echte Hingucker mit ihrer vollen grau-grünen Nadelstruktur“, schwärmt die Verkäuferin.