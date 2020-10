Hohenleuben. In den Herbstferien gibt es im Museum Reichenfels abwechslungsreiche Angebote.

Reichenfels: Abenteuerurlaub in der Heimat erleben

In den Herbstferien lädt das Museum Reichenfels Jung und Alt, Groß und Klein zu einem kunterbunten Ferienspaß ein.

Abenteuerliche Baum-Safari um die Burg

An den Dienstagen, 20. und 27. Oktober, jeweils um 14 Uhr, wird der Frage nachgegangen „Was macht das Schaf im Wald?“. Bei einer Führung für Kinder durch die aktuelle Sonderausstellung „Komplett Violett“ gibt es Interessantes über Heide, Kreuzotter und Co. im Pöllwitzer Wald zu erfahren. Da wird auch geklärt, weshalb an bestimmten Plätzen und zu bestimmten Zeiten Schafe im Wald anzutreffen sind.

Mittwochs, 21. und 28. Oktober, wird jeweils um 16 Uhr zu einer aufregenden Baum-Safari mit Doreen Safar eingeladen. Diese findet rund um die märchenhafte Burgruine Reichenfels statt. Dabei erklärt die Diplomforstingenieurin nicht nur, wie die Höhe eines Baumes bestimmt werden kann.

Aufgeweckte Entdecker sind gefragt

Die Donnerstage, 22. und 29. Oktober, sind dann etwas für die aktiven und aufgeweckten Entdecker. Dann heißt es: „Begib dich auf Tier-Safari. Wie gut kennst du die Tiere deiner Heimat?“ Von 14 bis 16 Uhr geht es mit Safari-Plan auf Erkundungstour.

Viel Wissenswertes hält dabei auch das Infomobil der Kreisjägerschaft bereit, das extra an diesen beiden Tagen mit zwei Jägern zum Museum angereist kommt.

Es wird um Anmeldung per Telefon (036622/7102) oder per Mail (info@museumreichenfels.de) gebeten. Die Führungen an den Dienstagen sind auf 10 Personen begrenzt. Im Museum gilt Maskenpflicht. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder ab 6 Jahre 2,50 Euro.